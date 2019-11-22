В Дагестане сотрудники ФСБ задержали "золотых" и "серебряных" аферистов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-22T11:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ России взяли участников преступной группы, которых подозревают в нарушении правил сдачи драгоценных металлов. Задержание прошло в Дагестане, передают в Центре общественных связей ФСБ.

Четыре года - с 2015 по 2019 год - члены банды и связанные с ними бизнесмены купили лом драгоценных металлов - больше тонны золота и 15 тонн серебра. Общая стоимость всего - два миллиарда рублей.

- Изготовленные из лома ювелирные изделия сдавались в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН) с уклонением от обязательной сдачи собранного металла государству на аффинаж, - уточняют в ФСБ.

В домах задержанных изъяли 15 килограмм золота, 50 килограмм серебра и фальшивые клише оттисков государственного пробирного клейма. Следственным отделом ФСБ России по Дагестану открыто уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU