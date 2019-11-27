«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-27T15:10:45+03:00

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Сутки ведутся поиски пропавших 6-классников в пригороде Махачкалы. Вчера в селе Новый Хушет 10-летний Али Гаджимурадов и 11-летние Марат Рабаданов и Ислам Ирбаинов ушли в школу и домой не вернулись. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана, близкие и односельчане искали детей до 23 часов, но потом обратились с заявлением в полицию.

- Никакими планами с друзьями, уйти или уехать куда-то, не делились. Просто не вернулись. Полиция прочесывает лесистую местность у села, в Махачкале сотрудники работают. В компьютерных клубах, развлекательных центрах, на мойках разыскивают, - рассказали в ведомстве.

Заместитель главы села нам неуверенно сказал, что дети нашлись. Позже перезвонил и уточнил, что нет, все-таки ищут еще. В школе, где учатся 6-классники, директор сообщила "КП", что «их видели сегодня утром в селе».

- Но они где-то прячутся, - отметила Сайгибат Омарова. - Вчера с 3 урока ушли. Классный руководитель позвонила родителям одного из них. У мальчика дома используют жесткие меры воспитания, видимо, испугавшись наказания за прогулы, он уговорил товарищей уйти из дома. Надеюсь, скоро найдут. Отсиживаются у знакомых. Испугались родителей.

Официального подтверждения о завершении поисков пропавших детей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU