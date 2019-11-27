2019-11-27T18:09:57+03:00
Общество

"Нет пацана": "Руки-Базуки" попал под каблук обворожительной грузинки

Фанаты боятся, что потеряют фрика [видео]
Варвара АНТОНОВА
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"Руки-Базуки" попал под каблук обворожительной грузинки"Руки-Базуки" попал под каблук обворожительной грузинкиФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин удивил своих подписчиков. И на этот раз не "руками-базуками". Фрик наконец-то нашел себе девушку, с которой во вторник впервые сходил на свидание. Каждый эпизод прогулки "Вазелиновый качок" и Виолетта Чиковани публиковали в Instagram.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Поначалу оба страшились показывать друг друга подписчикам, но спустя время они все-таки раскрыли тайну. Терешин восхитился простотой Виолетты, которая захотела поесть в обычном McDonald’s. Чиковани же покорила чуткость Кирилла, укрывшего ее, когда стало холодно. Но идиллия продолжалась недолго.

После перекуса парочка пошла в магазин за новыми вещами. Партнеры покупали друг другу одежду, причем, по всей видимости, дорогую и брендовую. Перелом наступил тогда, когда фрик купил своей "стрекозочке" телевизор за 150 тысяч рублей и когда Чиковани приревновала Терешина к фанатам в универмаге.

- Фотография за тысячу! Аккуратней, - командовала из продуктовой тележки Виолетта, а "Вазелиновый качок" покорно слушался, поскорее прощаясь с подписчиками. Тогда-то фанаты забили тревогу: "Фрик оказался под каблуком".

Терешином командует очаровательная грузинка. Видео: Instagram.

Виолетта Чиковани - грузинская блогер и модель. Девушка занимается пранками, раньше участвовала в конкурсах красоты, представляя на них Грузию. Сейчас на Instagram-аккаунт девушки подписано почти полмиллиона пользователей.

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«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги. Отметим, что не все истории Терешину интересны. Например, «Синтоловый качок» не готов сниматься в формате «под каблуком» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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