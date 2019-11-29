Эти деньги в глаза не видел: обвинённый в многомиллионных хищениях министр отказался признать вину

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-29T13:28:33+03:00

Бывший министр образования 66-летний Шахабас Шахов ближайшие недели проведет не в своем дворце, а в камере. Фото: dagminobr.ru

Изменить размер текста: A A

Первый из задержанных высокопоставленных коррупционеров Дагестана, министр образования Шахабас Шахов настаивает, что он не причастен к хищениям 88 миллионов рублей на строительстве школы в Каспийске. Первое заседание по резонансному делу прошло в Лефортовском суде Москвы 28 ноября.

Согласно размешённой на сайте суда информации, причастной к делу также считают дочь экс-министра Амина, а также бывшего руководителя Дагестанского центра научно-технического творчества Марата Алиева и бывшего администратора детского центра «Логос» Мурада Абдурахманова. Последние признали свою вину лишь частично.

Представители Шахова полностью отрицают его причастность к коррупционным делам. В частности, они уверены, что министр не получал взятки в виде домашней мебели на 300 тысяч рублей. И не покровительствовал за это директору Дирекции единого заказчика застройщика Дагестана Шамилю Кадиеву, с лёгкой руки которого и исчезали деньги на строительстве школы.

Напомним, что Шахов был первым из высокопоставленных чиновников Дагестана, на которых пали подозрения в коррупции. Его задержали одновременно с премьером Абдулсамадом Гамидовым и его заместителями. Все они уже осуждены за коррупцию.

Несмотря на то, что Шахов утверждает, что никогда не крал и не причинял ущерба казне, во время обысков у него нашли шикарнейший особняк. Фото «золотых» хором министра можно посмотреть на сайте «КП - Северный Кавказ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министр образования Дагестана построил себе особняк с несколькими бассейнами

Ажиотаж от антикоррупционной кампании в Дагестане приближается к масштабу киновойны с сицилийской коза ностра. Впечатление: сейчас в Махачкале орудуют целые бригады комиссаров Каттани, а спецсамолеты не успевают вывозить проворовавшихся чиновников в московское «Лефортово» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU