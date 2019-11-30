Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-30T14:56:28+03:00

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Рамзан Кадыров поздравил бойца Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в показательном боксёрском поединке. Схватка прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Ожидаемо, опытный боец Емельяненко оказался куда более мастеровитым боксёром. Михаил с ходу пошёл вперёд, демонстрируя смелый и открытый бокс, но ему не хватило умения, чтобы нанесённые удары были по-настоящему оглушающими для Емельяненко. Профессиональный боец MMA, Александр сумел быстро оправиться и провести мощнейшую контратаку. Качество исполнения было запредельным для его соперника — Кокляев свалился после двух ударов.

Главу Чеченской Республики такой исход явно порадовал. Он поздравил бывшего бойца клуба «Ахмат» Емельяненко с логичной и заслуженной викторией.

— Наш друг, боец ММА Александр Емельяненко показал в пятницу вечером зрелищный бой. В поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары. Бой завершился в первом же раунде. После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжить поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр ещё раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой! — написал Кадыров в соцсетях.

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Емельяненко убрал Кокляева двумя ударами

Это, конечно, было шоу. Большой боксерский вечер с полными трибунами. Цена за билет доходила до 30000. Все места у ринга забиты известными личностями во главе с Николаем Валуевым. Песни знаменитых рокеров перед номерами, гимн, многочасовая прямая трансляция на канале РЕН ТВ. И все это ради боксерского поединка героя смешанных единоборств Александра Емельяненко (38 лет) и штангиста Михаила Кокляева (40). Фактически попытка получить ответ на детскую загадку – кто сильнее кит или слон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU