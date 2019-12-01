"Синтоловый качок" позвал драться экс-мэра Липецка

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-01T14:12:38+03:00

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Фрик из Пятигорска с "урезанными" хирургами "базуками" бросил вызов бывшему мэру Липецка Михаилу Гулевскому.

"Руки-базуки" вызвал на бой экс-мэра Липецка.

- Тигр на связи, вызываю Гулевкого на бой за плохие дороги. Прямо здесь и сейчас, - сказал Терешин.

Гулевский 9 лет занимал должность главы города. А с 8 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU