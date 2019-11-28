Кирилл Терешин показал шрам от удаления "рук-базук"

Уже две недели прошло с того момента, как Кирилл Терешин приступил к удалению вазелина из "рук-базук". В четверг фрик решил показать, как его "похудевший" левый трицепс заживает и что происходит под эластичным бинтом.

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Терешин маялся с вопросом, показывать ли швы после операции или нет. На подвиг его сподвигла новая пассия, грузинская модель и "баба с яйцами" Виолетта Чиковани. Это было одним из заданий для "Рук-Базук", который борется за возможность сходить с девушкой на второе свидание.

Оказалось, что под эластичным бинтом скрывается не менее ужасная картина, чем была ранее. Обычные бинты полностью пропитались йодом. Разрез начинался почти с плеча и заканчивался в районе локтя, а в ширину оказался очень большим. Отек до сих пор не спал и волнует "Вазелинового качка". Увиденное шокировало "бабу с яйцами", которая не смогла разглядеть рану целиком из-за страха.

Шрам на "руках-базуках" после удаления вазелина. Видео: Instagram.

Напомним, в середине ноября Терешин сделал первую операцию на "руки-базуки". На ней ему удалили полтора килограмма вазелина из левого трицепса, осталось еще 4,5 килограмма в других частях.

Как уверяет хирург Терешина Дмитрий Мельников, процесс вырезания вещества затянется на полтора года. Это была одна из самых безобидных операций для фрика, настоящие трудности начнутся на бицепсах. Существует риск, что "руки-базуки" атрофируются, поскольку там ситуация страшнее.

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