"Риск осложнений очень высок": подробности операции на "руки-базуки" Кирилла Терешина

На прошлой неделе Кирилл Терешин сделал операцию по удалению вазелина из трицепса левой руки. Совсем скоро из фрика выкачают все зловредные вещества. Корреспондент "КП-Северный Кавказ" пообщался с хирургом Дмитрием Мельниковым, который помогает Терешину избавиться от вазелина, и узнал подробности операции.

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За операцию, от которой отказывались другие врачи, доктор взялся, осознавая все возможные риски. Основная трудность "Вазелинового качка" как пациента заключалась в том, какие вещества он вкалывал себе в руки.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы, - говорит Мельников. - Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу.

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Сам доктор Мельников не нашел в операции Терешина чего-то неординарного и уникального. Кроме вазелина.

- Во время операции мы столкнулись с тем же, с чем сталкиваемся у многочисленных пациенток с подобными инъекциями в груди и в ягодицах, - сказал Мельников. - Мы выполняем такие операции каждую неделю на кафедре пластической хирургии Сеченовского университета. К сожалению, подобные проблемы — не редкость. Однако с вазелином в руках мы сталкиваемся впервые.

Терешин показал руку без синтола после операции.

Пока не известно, когда Кирилла Терешина положат в больницу для второй операции. Как пояснили нам представители хирурга, для восстановления от первой должно пройти не меньше месяца. Всего же операций будет, как минимум, четыре.

Также Мельников подтвердил, что все медицинское сопровождение оплатила Алана Мамаева. Откуда пришли средства для оплаты такой операции и сколько это стоило - супруга футболиста Павла Мамаева не уточняет. По прайс-листу пластического хирурга, который размещен на его сайте, это могло стоить от 40 до 300 тысяч рублей.

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