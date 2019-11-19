Стало известно, сколько килограммов вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла Терешина

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-19T16:33:11+03:00

Фрику предстоят еще три такие же операции

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- Свершилось! Процесс пошел. Терешину удалят "руки-базуки", - писали пользователи сети после того, как в интернете появился очередной выпуск "Пластики" Аланы Мамаевой. Операция, о которой так долго мечтал Кирилл Терешин, пройдет в четыре этапа, и на первом ему отрезали вазелин из трицепса левой руки.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Как оказалось, в эту часть руки "Вазелиновый качок" закачал полтора килограмма вещества. По столько же, предположительно, и в остальных частях рук. В общей сложности Терешин носил шесть килограммов вазелина.

Напомним, крупные проблемы со здоровьем у Терешина начались в январе этого года. После нескольких обмороков он не раз попадал в больницы, температура его рук повышалась до невозможного. Фрик долго сидел на обезболивающем и жаропонижающем.

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

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ИСТОЧНИК KP.RU