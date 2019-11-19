2019-11-19T16:33:11+03:00
Общество

Стало известно, сколько килограммов вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла Терешина

Фрику предстоят еще три такие же операции
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стало известно, сколько килограмм вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла ТерешинаСтало известно, сколько килограмм вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла ТерешинаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

- Свершилось! Процесс пошел. Терешину удалят "руки-базуки", - писали пользователи сети после того, как в интернете появился очередной выпуск "Пластики" Аланы Мамаевой. Операция, о которой так долго мечтал Кирилл Терешин, пройдет в четыре этапа, и на первом ему отрезали вазелин из трицепса левой руки.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

00:00
00:00

Как оказалось, в эту часть руки "Вазелиновый качок" закачал полтора килограмма вещества. По столько же, предположительно, и в остальных частях рук. В общей сложности Терешин носил шесть килограммов вазелина.

Напомним, крупные проблемы со здоровьем у Терешина начались в январе этого года. После нескольких обмороков он не раз попадал в больницы, температура его рук повышалась до невозможного. Фрик долго сидел на обезболивающем и жаропонижающем.

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"От меня даже мать отказалась": Кирилл "Руки-базуки" сообщил неожиданную новость

И проиллюстрировал ее странным фото [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владикавказе начался военно-оперативный сбор политруков
Во Владикавказе открыли бюст дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву
Мать с 6 детьми живет в актовом зале общежития КБР
Начальник СИЗО-1 арестован в Махачкале на 3 дня
В Чечню доставят детей, возвращенных из Ирака
В Минводах антикоррупционный баннер сделают по рисунку школьников
В Думе Ставрополья решат вопрос о назначении запмпредов
«Как я могу ездить на «Калине», если она не моя»: потрясающий монолог угонщика в Буденновске сняли на видео
Чиновник раскритиковал дагестанскую певицу-депутата ее за первый день работы
Глава Минстроя РФ посетил Карачаевск
Детей проконсультируют в ставропольской полиции
Ингушского журналиста отпустили под домашний арест по делу о наркотиках
Ставропольцы отдавали долги краденым ячменем
Медсестра, уволенная после заражения пациентов ВИЧ, устроилась в другую клинику
В Чечне поймали первого в республике владельца майнинг-фермы
Ставропольский заправщик крал у работодателя, чтобы купить авто
На Ставрополье после массового ДТП с 5 авто следователи начали проверку
Самый крупный фонтан в Ставрополе будет работать в новогоднюю ночь
Сериал по книгам ставропольского писателя покажут 24 ноября
Экс-директор предприятия на Ставрополье присвоил 600 тысяч рублей
Обгон «КАМАЗа» закончился ДТП на Ставрополье
В Минводах люди с ограниченными возможностями покажут свои таланты
«Следите за своим языком»: в сети продолжают просить прощения у Кадырова
Два грузовика столкнулись в Кочубеевском районе
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
На круге в столкновении "КАМАЗа" и легковушки на Ставрополье умер человек