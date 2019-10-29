2019-10-29T13:32:42+03:00
Общество

«Шесть килограммов синтола»: "Руки-Базуки" признался, что синтол медленно убивает его

Кирилл Терешин считает, что в основном из-за этого он и проиграл бой с Олегом Монголом
Варвара АНТОНОВА
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Попыток фрика удалить масло из рук не счестьПопыток фрика удалить масло из рук не счестьФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, известный по своим "рукам-базукам", прокомментировал поражение от Олега Монгола. Свое обращение блогер опубликовал в социальных сетях.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Напомним, в октябре состоялся бой между Олегом Монголом и Кириллом Терешином. Блогеры давно перекидывались оскорблениями и спустя несколько месяцев вызывали друг друга на поединок. Встреча прошла в Абакане в формате MMA. В итоге Монгол выиграл своего соперника, взяв того на удушающий.

- В первую очередь я делал это для своей аудитории. Все просили: "Кирилл, выйди хотя бы раз с кем-то на бой", - и я выполнил мечту подписчиков, - написал Терешин.

Также "Синтоловый качок" признался, что никогда не был бойцом и даже не готовился к поединку с Олегом Монголом. Кроме этого, фрику мешали 6-килограммовые бицепсы, не позволявшие, например, брать оппонента на удушающий. Синтол в руках сделал Терешина настолько слабым и нездоровым, что на бой он выходил с температурой и нестабильным состоянием.

О том, что он хочет быстрее удалить синтол из рук, фрик говорил еще в начале года. Блогер уже трижды был в программе "Жить здорово", где ему сказали, что удалить масло из рук почти невозможно. Сначала "Синтоловый качок" был уверен, что медики просто блефуют, и продолжил игнорировать боль в руках. Опомнился блогер только тогда, когда спазмы стало трудно переносить: бицепсы нагревались, на них появлялись красные пятна, а тело слабело.

Терешин ищет помощи везде, в том числе - у жены футболиста Павла Мамаева Аланы, которая пообещала фрику сделать операцию бесплатно. Недавно на пресс-конференции "Руки-Базуки" заявил, что вскоре ему попробуют удалить масло из бицепса. Если все пройдет хорошо, то куски синтола будут вырезать постепенно.

Правда, однажды менеджер "Синтолового качка" признался журналистам "КП - Северный Кавказ", что ему тяжело найти врача, который поможет фрику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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