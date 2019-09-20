Жена Павла Мамаева сдала «Синтолового качка» в психбольницу

Героя рунета и самого нетерпеливого спортсмена Кирилла Терешина вынужденно отвезли в психиатрическую лечебницу. С такой инициативой выступила жена Павла Мамаева — Алана, которая в последний месяц плотно общается с блогером.

О своем пребывании в лечебнице «Синтоловый качок» рассказал в первой сториз на своем основном аккаунте. Стоя на фоне вывески клиники, он с грустью говорит:

- Ну вот, друзья, я приехал в психиатрическую клинику. Сами все видите.

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Правда, печалился фрик недолго. Как пилюля больного, сама Алана, приведшая парня в клинику для анализов, успокоила его. «Синтоловый качок», видимо, все-таки попадет в шоу Мамаевой "Пластика".

Немного погодя Терешин показал результаты обследования. Профессоры университетской клинической больницы номер 3 в Москве сказали, что фрик психически здоров. За хорошие показатели Алана наградила парня обедом и показала его своим подписчикам еще раз.

Ранее «Синтоловый качок» уже попадал в психиатрическую лечебницу в Ставрополе. Тогда фрик пошел на поводу полумиллионной аудитории, которая отсылала блогера лечиться на психбольницу.

Терешин около больницы. Боится.

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