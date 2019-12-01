Полицейские задержали всадника, открывшего стрельбу в кальянной Черкесска
Через сутки с момента странной потасовки в кальянной Черкесска главный дебошир задержан. Речь об устроившем пальбу всаднике, который лез знакомиться к официантке, но получил "предупреждение" от ее мужа-бармена. И, казалось, мирно ушел из заведения, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом верхом на лошади.
"Дон Жуаном", который из мести выстрелил в 19-летнего бармена, оказался 24-летний житель села Чапаевское. Предполагаемое оружие, из которого он ранил молодого человека, изъято и направлено экспертам.
Нападение отвергнутого ухажёра в кальянной "Маракеш".
ИСТОЧНИК KP.RU