2019-12-01T16:11:16+03:00
Происшествия

Полицейские задержали всадника, открывшего стрельбу в кальянной Черкесска

Беспредельщик полез знакомиться с официанткой, не зная, что бармен ее супруг [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: кадр видео с камеры наблюдения кальяннойФото: кадр видео с камеры наблюдения кальянной
Изменить размер текста:

Через сутки с момента странной потасовки в кальянной Черкесска главный дебошир задержан. Речь об устроившем пальбу всаднике, который лез знакомиться к официантке, но получил "предупреждение" от ее мужа-бармена. И, казалось, мирно ушел из заведения, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом верхом на лошади.

"Дон Жуаном", который из мести выстрелил в 19-летнего бармена, оказался 24-летний житель села Чапаевское. Предполагаемое оружие, из которого он ранил молодого человека, изъято и направлено экспертам.

Нападение отвергнутого ухажёра в кальянной "Маракеш".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24