Полицейские задержали всадника, открывшего стрельбу в кальянной Черкесска

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-01T16:11:16+03:00

Беспредельщик полез знакомиться с официанткой, не зная, что бармен ее супруг [видео]

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Через сутки с момента странной потасовки в кальянной Черкесска главный дебошир задержан. Речь об устроившем пальбу всаднике, который лез знакомиться к официантке, но получил "предупреждение" от ее мужа-бармена. И, казалось, мирно ушел из заведения, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом верхом на лошади.

"Дон Жуаном", который из мести выстрелил в 19-летнего бармена, оказался 24-летний житель села Чапаевское. Предполагаемое оружие, из которого он ранил молодого человека, изъято и направлено экспертам.

Нападение отвергнутого ухажёра в кальянной "Маракеш".

ИСТОЧНИК KP.RU