50 человек эвакуировано из-за пожара в торговом центре Ставрополя

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-02T15:35:31+03:00

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В Ставрополе в торгово-развлекательном центре произошел пожар. Огонь захватил подвальное помещение здания. Из "Джунгли Парка" пришло эвакуировать 50 человек. К счастью, никто не погиб и не пострадал, сообщает ГУ МВД РФ по СК.

О возгорании на улице Доваторцев, 62в спасателям стало известно в 13:52. огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU