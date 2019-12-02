50 человек эвакуировано из-за пожара в торговом центре Ставрополя
Загорелся подвал
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В Ставрополе в торгово-развлекательном центре произошел пожар. Огонь захватил подвальное помещение здания. Из "Джунгли Парка" пришло эвакуировать 50 человек. К счастью, никто не погиб и не пострадал, сообщает ГУ МВД РФ по СК.
О возгорании на улице Доваторцев, 62в спасателям стало известно в 13:52. огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU