"Ну не могу я, зай": пьяная водитель испытывала терпение ставропольских инспекторов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-02T16:15:02+03:00

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Несколько часов на пьяную женщину за рулем не могли составить административный материал инспекторы в Туркменском районе. Вечером водитель отечественного автомобиля проигнорировал требование остановиться, проехал 50 метров и припарковался у двора дома.

За рулем оказалась 46-летняя местная жительница, не понимавшая, за что ее остановили. Она невнятно разговаривала и с трудом держалась на ногах, но не желала признавать нарушения правил.

Только с 5 раза женщина смогла пройти процедуру освидетельствования на месте.

- Ну не могу я, зай! Я не играю с тобой! - Оправдывалась она.

Прибор показал состояние сильного опьянения. На это водитель ответила, что отдыхала с друзьями и решила добраться домой на своем автомобиле.

На нее составлен административный материал. Во время этой процедуры женщина сначала отказывалась ставить подписи в документах, потом интересовалась последствиями своего нарушения, а затем держала автоинспектора за руку, чтобы он не мог закончить оформление. Только после того, когда сотрудники сообщил, что видеозапись будет приобщена к материалам дела, водитель отпустила руку инспектора и позволила завершить процесс оформления.

Пьяную женщину остановили инспекторы Туркменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU