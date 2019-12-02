«Во все тяжкие» по- ставропольски: мужчина создал лабораторию по производству амфетамина

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-02T17:14:01+03:00

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Ставрополец устроил в своем доме лабораторию по производству наркотика, пишет Newstracker. Правда, все было не так глобально, как у героя из знаменитого сериала «Во все тяжкие». Ведь колбы, дистилляторы, стеклянный переходник и емкости с амфетамином поместились у него в кухонном шкафу.

Как пояснил задержанный «химик», психотропное вещество он собирался употребить сам. Получил он вещество смешением различных компонентов и их конденсации. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU