«Во все тяжкие» по- ставропольски: мужчина создал лабораторию по производству амфетамина
Инвентарь хранил в кухонном шкафу
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Ставрополец устроил в своем доме лабораторию по производству наркотика, пишет Newstracker. Правда, все было не так глобально, как у героя из знаменитого сериала «Во все тяжкие». Ведь колбы, дистилляторы, стеклянный переходник и емкости с амфетамином поместились у него в кухонном шкафу.
Как пояснил задержанный «химик», психотропное вещество он собирался употребить сам. Получил он вещество смешением различных компонентов и их конденсации. Заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU