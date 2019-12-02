Спецназ с «Терминаторами» освободил ставропольский посёлок от боевиков

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-02T18:09:13+03:00

Ударная группа высадилась в 15-ти километрах и совершила марш-бросок, что позволило нанести неожиданный и молниеносный удар по врагу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Спецназ, десант и «Терминаторы» освободили посёлок от захвата 30-ю членами бандформирований на Ставрополье. Такова была легенда учений армейского спецназа.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Южного военного округа, террористы якобы захватили населённый пункт. Военные, с помощью беспилотников, провели разведку и выяснили местонахождение боевиков.

После этого воздушный десант спецназа на вертолётах МИ-8 АМТШ «Терминатор» высадился на расстоянии 15-ти километров от посёлка. Секретная группа совершила марш-бросок, достигла населённого пункта и произвела внезапную и молниеносную атаку. Военным удалось уничтожить всех террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU