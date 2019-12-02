Кавказские танцы, «Роллс-Ройсы», высокие гости: опубликовано видео со свадьбы Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-02T18:56:18+03:00

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Шикарный стол, роскошный торт, кавказские танцы, кортеж во главе с «Роллс-Ройсом», высокие гости. Это лишь малая часть роскоши, которой блистала свадьба двоюродного брата Хабиба Умара Нурмагомедова. Сам боец, как и его отец и тренер Абдурманап тоже попали на видео. А вместе с ними и близкий друг чемпиона Ислам Махачев.

Видео распространил в своём Instagram видеограф, снимавший торжество. Под красивую народную музыку нарезаны шикарные моменты свадьбы — танцы, поздравления, встреча дорогих гостей. В кадр попали все, кроме красавицы-невесты.

Впрочем, это не удивительно. Супругу самого Хабиба многие не могут сыскать днём с огнём, а её фотографий, официально, нет в сети. Однако, как удалось выяснить «КП - Северный Кавказ», это не совсем так. Патимат Нурмагомедова всё-таки попала на один из снимков. Его, вместе с трогательной историей любви, вы можете увидеть в нашем материале.

Свадьба Нурмагомедова видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU