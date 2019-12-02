«Дети со страшными ожогами в реанимации»: пять человек в критическом состоянии после взрыва газа в КБР

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-02T20:33:52+03:00

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В Кабардино-Балкарии семья из пятерых человек пострадала в результате взрыва газа и пожара в частном доме. Трое — дети, все они со страшными ожогами попали в реанимацию. В причинах ЧП разбираются специалисты МЧС.

Взрыв произошёл около 17:30 по мск в Чегеме. Частный дом по улице Ленина разворотило, вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели вынесли из огня пятерых человек, пожар быстро локализовали. Несмотря на моментальную реакцию, пятеро жителей получили серьёзнейшие повреждения.

— Трое детишек в реанимации Республиканской детской клинической больницы в тяжёлом состоянии. Возраст — 4, 3 и 2 года. Родители также получили тяжёлые повреждения, тоже лежат в реанимации, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Взорвавшийся дом был саманным (из песка и глины) строением, восстановлению не подлежит. На месте ЧП работают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU