Установлена причина отравления детсадовцев в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 21:31 2019-12-02T21:31:34+03:00

Вирус был передан с пищей

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Причиной отравления 13 воспитанников детского сада в Беслане стал норовирус, который был передан через пищу. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

— По результатам лабораторных исследований биологического материала от больных и персонала, проб продуктов, питьевой воды, из объектов окружающей среды в материале от больных обнаружен норовирус, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты считают, что вирус попал в пищу благодаря «человеческому фактору». Результаты экспертизы переданы в Следственный комитет, который ведёт уголовное дело по факту отравления.

Тем временем, дети чувствуют себя значительно лучше, сообщили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU