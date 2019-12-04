С тюленей сняли кожу: в Каспийском море браконьеры зверски расправились с умнейшими млекопитающими

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-04T15:01:51+03:00

Им нужны были только шкуры животных

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В Дагестане трое мужчин обвиняются по трем статьям уголовного кодекса за убийство тюленей.

В марте 2019 года группа вышла на судне из рыбного терминала морского порта Мохачкалы в акваторию Каспийского моря. Отплыв от берега 30 километров в месте миграции морских млекопитающих, мужчины установили 4 ставные сети длиной в 100 метров каждая. Приспособления предназначены для поимки крупных морских животных.

20 апреля браконьеры снова вышли в море и проверили сети. В них застряли 5 тюленей и 1 осетр. Млекопитающих убили, сняли шкуры, а туши выбросили в море. На берегу их уже ждали правоохранители. Осетра выпустили обратно в море.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU