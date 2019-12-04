Трудоустройство экс-сотрудника минсельхоза влетело в копеечку «Ставрополь — Авто»
Прокуратура уличила организацию в нарушении коррупционного законодательства
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Гендиректор компании «Ставрополь — Авто» оштрафован за неправильное трудоустройство у себя бывшего госслужащего. В апреле 2019 года он предложил должность заместителя директора по внутреннему контролю экс-сотруднику Минсельхоза СК.
Но в положенный срок ООО «Ставрополь-Авто» не уведомило министерство о том, куда пристроен их ведущий специалист отдела технического обеспечения. После проверки прокуратуры на гендиректора заведено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 20 тысяч рублей, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU