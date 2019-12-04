Крупный пожар полностью уничтожил мечеть Дагестана
Огонь распространился на 250 кв м
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Ночью 4 декабря в Шамильском районе в селе Голтоль Дагестана произошло возгорание в старой работающей мечети. Огонь захватил 250 квадратных метров. Горела не только сама мечеть, но и крыша рядом стоящего навеса.
Здание сгорело дотла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РД. Ликвидировали горение 8 спасателей и 2 машины спецтехники. Никто не пострадал и не погиб, но религиозное учреждение перестало существовать.
Почему произошел пожар, предстоит выяснить. Предполагается, что замкнуло проводку.
Мечеть горит в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU