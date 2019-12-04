Ставропольские ученые нашли средство борьбы с раком
Средства по борьбе с раком кожи придумали ставропольские ученые. Они дешевле и менее токсичны существующих препаратов.
Пока идет исследование в рамках гранта Российского научного фонда совместно с Техасским госуниверситетом и Федеральным университетом Санта-Катарина (Бразилия), пишет «Ставропольская правда».
Уже ясно, что вещества, которые удалось синтезировать ставропольцу Александру Аксенову и его команде, при небольшой дозировке могут приостановить рост опухоли, а при высокой - уничтожить. Химикам удалось синтезировать соединения в одну стадию.
Сейчас ученые пытаются увеличить срок действия вещества в организме, чтобы снизить количество введения препарата больному.
ИСТОЧНИК KP.RU