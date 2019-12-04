2019-12-04T16:47:13+03:00
Общество

Ставропольские ученые нашли средство борьбы с раком

Они знают, как бороться с раком кожи
Полина ШАПОШНИКОВА
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Средства по борьбе с раком кожи придумали ставропольские ученые. Они дешевле и менее токсичны существующих препаратов.

Пока идет исследование в рамках гранта Российского научного фонда совместно с Техасским госуниверситетом и Федеральным университетом Санта-Катарина (Бразилия), пишет «Ставропольская правда».

Уже ясно, что вещества, которые удалось синтезировать ставропольцу Александру Аксенову и его команде, при небольшой дозировке могут приостановить рост опухоли, а при высокой - уничтожить. Химикам удалось синтезировать соединения в одну стадию.

Сейчас ученые пытаются увеличить срок действия вещества в организме, чтобы снизить количество введения препарата больному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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