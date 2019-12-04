2019-12-04T16:53:50+03:00
Общество

"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей

Благодаря этому способу Валентина Романова выиграла свой первый миллион
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершейПенсионерка рассказала, как просто стать миллионершейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Уроженка Ставропольского края Валентина Романова очень легко стала миллионером. Женщина поделилась своим секретом, как она смогла заработать свой первый миллион рублей.

Для этого женщина купила один лотерейный билет - и наотрез отказалась смотреть трансляцию розыгрыша. Она только посмотрела результаты розыгрыша.

- Я была так взволнована, что не могла посчитать нули. Захлопнула ноутбук и сидела в тишине. Позже аккуратно открыла монитор и поняла, что стала миллионером, - сказала женщина пресс-службе "Столото". На выигранный миллион Романова купит сыну машину, благоустроит клумбу и посадит редкие цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ессентуках заработают 16 ёлочных базаров
Ставропольские ученые нашли средство борьбы с раком
Крупный пожар полностью уничтожил мечеть Дагестана
«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода
Трудоустройство экс-сотрудника минсельхоза влетело в копеечку «Ставрополь — Авто»
Совпадение или мистика: на Ставрополье бесследно пропала замужняя женщина
С тюленей сняли кожу: в Каспийском море браконьеры зверски расправились с умнейшими млекопитающими
Как Ессентуки украсят к Новому году
К выходным на Ставрополье потеплеет
Майора полиции на Ставрополье уличили в пытках арестованных
Семь депутатов лишились постов в Дагестане
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
За необычные 500 рублей житель Ставрополя хочет выручить 4 млн
«Соболезную»: ставрополец вонзил нож в горло овдовевшему другу
В Ессентуках проверят продавцов пиротехники
«Нашли на чердаке»: поиски пропавших детей-инвалидов завершены
В КБР водитель протащил полицейского на автомобиле
На Украине задержали застройщика Дагестана
"Протащил животом по полу": дагестанец избил беременную жену на свадьбе друга
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няни
Семь заключенных в Дагестане надрались на еще одну уголовную статью
Потерял маму: медвежонок заблудился в бесконечном тоннеле
Закон о жевательном табаке планируют на Ставрополье
В Ессентуках открыли один из лучших в России современных детских комплексов
Вячеслав Битаров призвал членов Общественной палаты быть ближе к народу
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Бандиты на Ставрополье держали в страхе местный бизнес
Экс-жена Глушакова рассказала, насколько он обеднел в "Ахмате"