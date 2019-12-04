"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей
Уроженка Ставропольского края Валентина Романова очень легко стала миллионером. Женщина поделилась своим секретом, как она смогла заработать свой первый миллион рублей.
Для этого женщина купила один лотерейный билет - и наотрез отказалась смотреть трансляцию розыгрыша. Она только посмотрела результаты розыгрыша.
- Я была так взволнована, что не могла посчитать нули. Захлопнула ноутбук и сидела в тишине. Позже аккуратно открыла монитор и поняла, что стала миллионером, - сказала женщина пресс-службе "Столото". На выигранный миллион Романова купит сыну машину, благоустроит клумбу и посадит редкие цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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