"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-04T16:53:50+03:00

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Уроженка Ставропольского края Валентина Романова очень легко стала миллионером. Женщина поделилась своим секретом, как она смогла заработать свой первый миллион рублей.

Для этого женщина купила один лотерейный билет - и наотрез отказалась смотреть трансляцию розыгрыша. Она только посмотрела результаты розыгрыша.

- Я была так взволнована, что не могла посчитать нули. Захлопнула ноутбук и сидела в тишине. Позже аккуратно открыла монитор и поняла, что стала миллионером, - сказала женщина пресс-службе "Столото". На выигранный миллион Романова купит сыну машину, благоустроит клумбу и посадит редкие цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU