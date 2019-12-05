На Ставрополье от отравления угарным газом погибли люди

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-05T09:55:14+03:00

Два человека погибли в частном доме

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В Ставропольском крае в пожаре погибли люди.

В 7 утра в поселке Затеречном Нефтекумского городского округа 5 декабря огонь захватил одну из комнат в доме барачного типа. Площадь возгорания не превысила 3 квадратных метров, но от отравления угарным газом скончались двое.

Их тела обнаружили спасатели во время ликвидации возгорания. На месте работает дознаватель, предстоит установить причину пожара, сообщает ГУ МЧС РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU