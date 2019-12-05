2019-12-05T09:55:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье от отравления угарным газом погибли люди

Два человека погибли в частном доме
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае в пожаре погибли люди.

В 7 утра в поселке Затеречном Нефтекумского городского округа 5 декабря огонь захватил одну из комнат в доме барачного типа. Площадь возгорания не превысила 3 квадратных метров, но от отравления угарным газом скончались двое.

Их тела обнаружили спасатели во время ликвидации возгорания. На месте работает дознаватель, предстоит установить причину пожара, сообщает ГУ МЧС РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнение участника "Голоса" из КБР признано одним из лучших в 2019 году
Губернатор Ставрополья предлагает сделать 31 выходным
В фонтан Ставрополя зимой запустили лебедей
"Сдали нервы": в Ставрополе водитель протаранил пять машин в пробке
Бывшего министра финансов Ингушетии, осуждённого на 5 лет, госпитализировали
4,6 миллиона рублей потратит Чечня на золотые медали имени Ахмата Кадырова с бриллиантами, рубинами и изумрудами
"Вместо Кахи?": Рамзан Кадыров снялся в видео с Серго, Амираном и Литвиным
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
«Ахмат-сила»: Кадыров исполнил мечту маленького больного чеченца
Кинула в мешок и колотила железным прутом: пенсионерку, забившую кота с нечеловеческой агрессией, будут судить
СМИ: педагогический институт в Ставрополе проверяют следователи
В день похорон солдата-срочника из Ставрополя родилась его сестра
Экспертиза показала, от чего умер 19-летний срочник из Ставрополя
В Ессентуках заработают 16 ёлочных базаров
"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей
Ставропольские ученые нашли средство борьбы с раком
Крупный пожар полностью уничтожил мечеть Дагестана
«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода
Трудоустройство экс-сотрудника минсельхоза влетело в копеечку «Ставрополь — Авто»
Совпадение или мистика: на Ставрополье бесследно пропала замужняя женщина
С тюленей сняли кожу: в Каспийском море браконьеры зверски расправились с умнейшими млекопитающими
Как Ессентуки украсят к Новому году