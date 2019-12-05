Кинула в мешок и колотила железным прутом: пенсионерку, забившую кота с нечеловеческой агрессией, будут судить

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-05T11:29:55+03:00

Кот, по ее словам, доставлял неудобства

Изменить размер текста: A A

В Нефтекумске женщина, жестоко расправившаяся с котом, пойдет под суд. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о соседке, забившей ее домашнего любимца.

Ненавистница всего живого посадила животное в мешок, принесла к себе домой, где металлическим прутом колотила кота, пока тот не испустил дух.

Полицейским пожилая истязательница пояснила, что зверь «доставлял ей неудобства».

Дело передано в районный суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU