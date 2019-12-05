Кинула в мешок и колотила железным прутом: пенсионерку, забившую кота с нечеловеческой агрессией, будут судить
Кот, по ее словам, доставлял неудобства
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Нефтекумске женщина, жестоко расправившаяся с котом, пойдет под суд. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о соседке, забившей ее домашнего любимца.
Ненавистница всего живого посадила животное в мешок, принесла к себе домой, где металлическим прутом колотила кота, пока тот не испустил дух.
Полицейским пожилая истязательница пояснила, что зверь «доставлял ей неудобства».
Дело передано в районный суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU