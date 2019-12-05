"Сдали нервы": в Ставрополе водитель протаранил пять машин в пробке

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-05T14:00:56+03:00

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Вечером 4 декабря в Ставрополе на улице Доваторцев в пробке один из нервных водителей намеренно устроил ДТП. Он протаранил несколько машин, создав «паравоз» из поврежденных транспортных средств.

Водитель брал разгон и врезался в бампер впереди стоящей машины. И так несколько раз. Прекратил только тогда, когда возмущенные автовладельцы повыскакивали из своих машин, требуя прекратить уничтожать имущество.

Видео аварии разместили в соцсетях очевидцы. Некоторые были солидарны с нервным водителем: «Вот честно, иногда так тоже хочется! Сколько тормозов ездит, это ужас, большинство пробок из-за тупости и нерасторопности! Даже просто переехать перекресток, не задерживая других, большинство не может!»

Однако большинство пришли в ужас от поступка автовладельца: «А если у него сдадут нервы и ему не понравится, что пешеход медленно переходит дорогу?»

Водитель в Ставрополе таранит автомобили в пробке.

ИСТОЧНИК KP.RU