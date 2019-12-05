2019-12-05T15:15:29+03:00
Общество

В фонтан Ставрополя зимой запустили лебедей

Это очередной подарок жителям в Новому году
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе украсили еще один фонтан в центре города. На перекрестке улицы Дзержинского и проспекте Октябрьской Революции появились светящиеся лебеди. О новом арт-объекте рассказал глава города Андрей Джатдоев на своей странице в соцсетях, прикрепив видео.

- Подготовка к Новому году продолжается! - написал он.

Два белых лебедя заполняют всю чашу скромного фонтана, синими огнями сияет условный пруд. Иллюминацию могут оценить все посетители Центрального парка, рядом с которым расположились лебеди.

Горожане оценили оригинальность новогодних украшений, пишет "Ставропольская правда".

Лебеди в фонтане Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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