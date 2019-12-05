В фонтан Ставрополя зимой запустили лебедей
В Ставрополе украсили еще один фонтан в центре города. На перекрестке улицы Дзержинского и проспекте Октябрьской Революции появились светящиеся лебеди. О новом арт-объекте рассказал глава города Андрей Джатдоев на своей странице в соцсетях, прикрепив видео.
- Подготовка к Новому году продолжается! - написал он.
Два белых лебедя заполняют всю чашу скромного фонтана, синими огнями сияет условный пруд. Иллюминацию могут оценить все посетители Центрального парка, рядом с которым расположились лебеди.
Горожане оценили оригинальность новогодних украшений, пишет "Ставропольская правда".
Лебеди в фонтане Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU