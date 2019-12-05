Губернатор Ставрополья предлагает сделать 31 выходным

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-05T16:08:49+03:00

Он запустил опрос у себя на странице в соцсети

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что ему нравится идея сделать официальным выходным днем 31 декабря. Он в своем аккаунте в Инстаграм спросил, что думают о подобной идее его подписчики.

Подавляющее большинство проголосовали за перенесение рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. Тогда у людей будет воздержность «подготовиться к встрече Нового года, накрошить «Оливье» и провести предпраздничный день в кругу семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU