Губернатор Ставрополья предлагает сделать 31 выходным
Он запустил опрос у себя на странице в соцсети
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что ему нравится идея сделать официальным выходным днем 31 декабря. Он в своем аккаунте в Инстаграм спросил, что думают о подобной идее его подписчики.
Подавляющее большинство проголосовали за перенесение рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. Тогда у людей будет воздержность «подготовиться к встрече Нового года, накрошить «Оливье» и провести предпраздничный день в кругу семьи».
ИСТОЧНИК KP.RU