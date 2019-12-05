Исполнение участника "Голоса" из КБР признано одним из лучших в 2019 году
Его дуэт с Инной Саядян вошел в десятку избранных
Фото: стоп-кадр видео "Первого канала"
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Исполнение песни Хулио Иглесиаса «You Tell Me That You Love Me» участником «Голоса» из Кабардино-Балкарии вошло в десятку лучших, сообщает официальный YouTube-канал «Голоса» The Voice Global. Аскер Бербеков недавно выступил в этапе поединков со своей соперницей Инной Саядян. Именно их дуэт признан одним из лучших в 2019 году.
Сам Аскер с восторгом воспринял новость, написав:
- Уаааааау! Это МЕГА-приятный бонус! Инна – ПОЗДРАВЛЯЮ!
Зрители согласилась с тем, что включение в «золотую» десятку было вполне заслуженным.
ИСТОЧНИК KP.RU