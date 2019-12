Исполнение участника "Голоса" из КБР признано одним из лучших в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-05T16:43:50+03:00

Исполнение песни Хулио Иглесиаса «You Tell Me That You Love Me» участником «Голоса» из Кабардино-Балкарии вошло в десятку лучших, сообщает официальный YouTube-канал «Голоса» The Voice Global. Аскер Бербеков недавно выступил в этапе поединков со своей соперницей Инной Саядян. Именно их дуэт признан одним из лучших в 2019 году.

Сам Аскер с восторгом воспринял новость, написав:

- Уаааааау! Это МЕГА-приятный бонус! Инна – ПОЗДРАВЛЯЮ!

Зрители согласилась с тем, что включение в «золотую» десятку было вполне заслуженным.

