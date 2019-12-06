Два года в плену у отца: мужчина не вернул дочь после каникул

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-06T12:52:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском округе спустя 2 года младшую дочь смогли вернуть матери. Бывший супруг взял девочку в поездку в другой город, но так и не привез ее обратно. Женщина не раз говорила с экс-возлюбленным, но тот отказывался возвращать ребенка, а с двумя старшими дочерьми потерял всякий контакт.

Женщина подала в суд, который вынес решение в ее пользу. Отец был много раз оштрафован, но судебным приставам отвечал, что ребенок сам не хочет видеть мать. К делу подключили психолога, который смог обставить дело так, что девочку передали родительнице в спокойной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU