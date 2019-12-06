2019-12-06T15:00:28+03:00
Происшествия

Видео: в Пятигорске столкнулись трамвай с легковушкой

Белую иномарку зажало между общественным транспортом и тротуаром
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске неподалеку от «Васильевского острова» на дороге столкнулись легковой автомобиль и трамвай.

Ролик с ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что иномарка плотно прижата боком к тротуару. В такое «неудобное» положение машину поставил трамвай. «Рогатый» транспорт при этом стоит на рельсах .

Автор ролика выдвинули предположение о неудачном обгоне «Toyota» , пишет «Ставропольская правда».

Трамвай прижал иномарку к тротуару в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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