Главный Дед Мороз страны едет в Ставрополь

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-06T15:53:26+03:00

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9 декабря в два часа дня в ДКиС в Ставрополе пройдет встреча с главным Дедом Морозом страны. Волшебник устроит праздник для ставропольских детей и посетит различные социальные учреждения, чтобы исполнить мечты ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для этого желающие должны были прислать письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Всего в рамках своего большого путешествия главный новогодний волшебник посетит 28 городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU