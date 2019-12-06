5 тысяч человек в Невинномысске одновременно падут ниц

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-06T16:23:22+03:00

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Мировой рекорд по массовому стоянию в «планке» намерены установить в Невинномысске. Больше 5 тысяч человек помогут городу войти в историю, одновременно выполнив это упражнение. В такой позе задача горожан простоять 1 минуту. За этим будут наблюдать специалисты, которые зафиксируют результат для Книги рекордов России в категории «Мировые рекорды».

Входить в историю невинномыссцы начнут 14 декабря в 10 утра на перекрестке улиц Партизанской и Степной. Заявки администрация города принимает до 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU