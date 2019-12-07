2019-12-07T10:58:07+03:00
Общество

Боксерский поединок в Ингушетии закончился массовой дракой фанатов

Усмирить конфликтующих смог только диктор [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Боксерский поединок в Ингушетии закончился массовой дракой фанатовБоксерский поединок в Ингушетии закончился массовой дракой фанатовФото: СОЦСЕТИ
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Поединок в рамках Всероссийских соревнований по боксу в Назрани закончился массовой дракой. Об этом "КП - Северный Кавказ" сообщают очевидцы, снявшие инцидент на видео.

Встреча между Илезом Яндиевым и Илезом Альтемировым подходила к концу, когда конфликт вдруг вспыхнул. На видео заметно, как у ринга начинают собираться люди. После нескольких секунд около сотни зрителей устроили массовую потасовку.

Успокоить их удалось только диктору, который потребовал прекратить драться по громкой связи. После этого толпа разошлась по своим местам на трибунах. Как и почему начался конфликт на боксерском поединке - не известно. Одна из версий гласит, что какой-то стороне не нравилось, как проходит бой.

Массовая драка на боксе в Ингушетии. Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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