"Чуть не утопила в снегу": мать оштрафовали за закаливание грудничка в снегу в Чечне
В Чечне оштрафовали мать, которая обтирала грудного ребенка снегом. Проверку назначил прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров после того, как видеоролик с закаливанием попал в сеть, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что все происходит в ноябре 2019 года в селе Махкеты Веденского района. Закалять ребенка выносила его бабушка.
- Установлено, что младенец воспитывается в полной семье. На учете в органах и учреждениях системы профилактики родители не состоят, к административной либо уголовной ответственности ранее не привлекались. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное, - сказано в сообщении ведомства.
Женщину решили привлечь к административной ответственности по первой части 5.35 статьи и назначит ей штраф. С родителями провели профилактическую беседу, их предупредили, что если случай повторится, то их семью поставят на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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