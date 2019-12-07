2019-12-07T14:15:44+03:00
Общество

"Чуть не утопила в снегу": мать оштрафовали за закаливание грудничка в снегу в Чечне

Ребенку три месяца
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Чуть не утопила в снегу": мать оштрафовали за закаливание грудничка в снегу в Чечне"Чуть не утопила в снегу": мать оштрафовали за закаливание грудничка в снегу в ЧечнеФото: СОЦСЕТИ
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В Чечне оштрафовали мать, которая обтирала грудного ребенка снегом. Проверку назначил прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров после того, как видеоролик с закаливанием попал в сеть, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что все происходит в ноябре 2019 года в селе Махкеты Веденского района. Закалять ребенка выносила его бабушка.

- Установлено, что младенец воспитывается в полной семье. На учете в органах и учреждениях системы профилактики родители не состоят, к административной либо уголовной ответственности ранее не привлекались. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное, - сказано в сообщении ведомства.

Женщину решили привлечь к административной ответственности по первой части 5.35 статьи и назначит ей штраф. С родителями провели профилактическую беседу, их предупредили, что если случай повторится, то их семью поставят на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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