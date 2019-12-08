В Дагестане мужчина выставил за дверь жену с больным ребенком
В Дагестане собирают деньги молодой матери с детьми. О сборе средств или вещей для женщины объявил благотворительный фонд «Фирдаус», а запись с подробностями жизни дагестанки опубликована в соцсети. Муж прогнал из дома свою молодую жену и двух маленьких дочек, одна из которых тяжело больна. У девочки ДЦП, она почти не ходит.
Нашлись сердобольные люди, приютившие семью, которая лишилась всякой материальной поддержки.
Но женщина просит:
- Ради Аллаха помогите, пожалуйста. Помогите, чем сможете: нам нужны памперсы, лекарства.
В Дагестане мужчина выгнал жену с больнмы ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU