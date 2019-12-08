В Дагестане мужчина выставил за дверь жену с больным ребенком

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-08T11:14:49+03:00

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В Дагестане собирают деньги молодой матери с детьми. О сборе средств или вещей для женщины объявил благотворительный фонд «Фирдаус», а запись с подробностями жизни дагестанки опубликована в соцсети. Муж прогнал из дома свою молодую жену и двух маленьких дочек, одна из которых тяжело больна. У девочки ДЦП, она почти не ходит.

Нашлись сердобольные люди, приютившие семью, которая лишилась всякой материальной поддержки.

Но женщина просит:

- Ради Аллаха помогите, пожалуйста. Помогите, чем сможете: нам нужны памперсы, лекарства.

В Дагестане мужчина выгнал жену с больнмы ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU