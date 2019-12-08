Медицинский картель осудят на Ставрополье за махинации на 148 млн
Фирмы обогатились на 150 госконтрактах
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На Ставрополье УФАС выявил картель, поставлявший расходные материалы в медицинские учреждения. Компании «ЭКО-МЕД-СК» и «Медтехника Ессентукикурорт» вместе с тремя бизнесменами заработали 148 млн рублей на 150 государственных аукционах, чем нарушили антимонопольное законодательство. Картель действовал с января 2015 года по февраль 2018. Организации поставляли материалы в разные регионы страны.
Заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено в Ессентукском городском суде.
ИСТОЧНИК KP.RU