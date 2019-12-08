В лобовом столкновении на Ставрополье погиб человек

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-08T12:52:39+03:00

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В Грачевском районе произошло смертельное ДТП. 7 декабря вечером на 531 километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Ларгус», двигавшейся навстречу.

56-летний водитель «Ларгус» погиб на месте, а два его пассажира и пассажир «Гранты» поехали в больницу. Предположительно, причиной аварии стало нарушение оправил обгона водителем «Гранты». Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU