В лобовом столкновении на Ставрополье погиб человек
Виноват водитель «Лады Гранты», пытавшийся совершить обгон
Фото: УИГБДД по СК
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В Грачевском районе произошло смертельное ДТП. 7 декабря вечером на 531 километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Ларгус», двигавшейся навстречу.
56-летний водитель «Ларгус» погиб на месте, а два его пассажира и пассажир «Гранты» поехали в больницу. Предположительно, причиной аварии стало нарушение оправил обгона водителем «Гранты». Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU