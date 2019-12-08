Ставропольские фанаты Риты Дакоты исполнили мечту девочки-инвалида
В Ставрополе дала концерт популярная певица Рита Дакота. Она рассказала о случае, кторый растрогал ее до слез и заставил прыгнуть со сцены для объятий с фанатами.
- Я никогда так не плакала на концертах, как сегодня. Залу пришлось петь песню за меня..., - рассказал Рита в соцсетях. Активные ставропольские фанаты организовали доставку на концерт девочки-инвалида, чья мечта была побывать на выступлении. Она написала об этом у себя в Инстаграм, а незнакомые люди помогли ей.
Увидев это, Рита Дакота прыгнула со сцены к поклонникам и от слез не могла допеть песню.
- Будь моя воля, я бы создала фанклуб своего фанклуба, потому что я фанат каждой девочки и каждого парня, состоящего в этом сообществе, - добавила певица.
Рита Дакота рыдает на своем концерте в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU