2019-12-08T16:42:01+03:00
Политика

Ставропольские фанаты Риты Дакоты исполнили мечту девочки-инвалида

Певица рыдала от переполнивших ее чувств
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе дала концерт популярная певица Рита Дакота. Она рассказала о случае, кторый растрогал ее до слез и заставил прыгнуть со сцены для объятий с фанатами.

- Я никогда так не плакала на концертах, как сегодня. Залу пришлось петь песню за меня..., - рассказал Рита в соцсетях. Активные ставропольские фанаты организовали доставку на концерт девочки-инвалида, чья мечта была побывать на выступлении. Она написала об этом у себя в Инстаграм, а незнакомые люди помогли ей.

Увидев это, Рита Дакота прыгнула со сцены к поклонникам и от слез не могла допеть песню.

- Будь моя воля, я бы создала фанклуб своего фанклуба, потому что я фанат каждой девочки и каждого парня, состоящего в этом сообществе, - добавила певица.

Рита Дакота рыдает на своем концерте в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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