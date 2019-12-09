Убил выстрелом в колено: ставрополец прострелил ноги своим знакомым
Один из потерпевших не доехал живым в больницу
Фото: СУ СКР по СК
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В Нефтекумске мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своим знакомым, один из которых погиб.
32-летний фигурант уголовного дела ночью 7 января 2019 года выписал вместе с товарищами. Посиделки закончились ссорой. Тогда мужчина достал из шкафа ружье и выстрелил обидчику в колено. Второй присутствовавший при этом попытался отобрать ружье, за что также получил выстрел в ногу.
От полученных ран первый 33-летний потерпевший скончался по дороге в больницу. Расследование дела завершено, оно направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU