2019-12-09T11:50:31+03:00
Спорт

«Ошибки в документации»: выяснилось, почему игрокам «Алании» не платили заслуженные деньги

Новый президент клуба объяснил ситуацию
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: пресс-служба ФК «Алания»Фото: пресс-служба ФК «Алания»
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Миллиардер Владимир Гуриев будет управлять владикавказской «Аланией» вместо Владимира Габулова. Прежний президент ради этого поста оставил кресло министра спорта республики. Однако ему пришлось освободить директорское кресло из-за серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

— С такими нарушениями клуб не смог бы пройти лицензирование ФНЛ, — говорится в официальном обращении Гуриева, размещённом на сайте клуба. — С 9 декабря я начну работать в качестве президента клуба. И буду лично контролировать все вопросы. В первую очередь финансовые. Предыдущему руководству в кратчайшие сроки удалось создать бесподобную команду, теперь дело за вопросами отладки системы управления клубом. Чем я и займусь.

Напомним, что «Алания» задолжала футболистам по премиальным, из-за чего игроки стали высказывать недовольство. Теперь сообщается, что всё дело было в неправильном оформлении документов.

— Сейчас в скором порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы погасить все задолженности перед игроками. Главное чтобы в дальнейшем не возникали такие проблемы, — говорится в обращении.

Напомним, владикавказская «Алания» была создана в 2019 году. Преданные фанаты клуба, среди которых оказались влиятельные бизнесмены, возродила команду и надеется привести её в премьер-лигу. Для этого «Алании» нужно пройти несколько дивизионов — пока клуб играет в третьей по силе лиге — ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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