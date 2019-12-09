«Ошибки в документации»: выяснилось, почему игрокам «Алании» не платили заслуженные деньги
Миллиардер Владимир Гуриев будет управлять владикавказской «Аланией» вместо Владимира Габулова. Прежний президент ради этого поста оставил кресло министра спорта республики. Однако ему пришлось освободить директорское кресло из-за серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
— С такими нарушениями клуб не смог бы пройти лицензирование ФНЛ, — говорится в официальном обращении Гуриева, размещённом на сайте клуба. — С 9 декабря я начну работать в качестве президента клуба. И буду лично контролировать все вопросы. В первую очередь финансовые. Предыдущему руководству в кратчайшие сроки удалось создать бесподобную команду, теперь дело за вопросами отладки системы управления клубом. Чем я и займусь.
Напомним, что «Алания» задолжала футболистам по премиальным, из-за чего игроки стали высказывать недовольство. Теперь сообщается, что всё дело было в неправильном оформлении документов.
— Сейчас в скором порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы погасить все задолженности перед игроками. Главное чтобы в дальнейшем не возникали такие проблемы, — говорится в обращении.
Напомним, владикавказская «Алания» была создана в 2019 году. Преданные фанаты клуба, среди которых оказались влиятельные бизнесмены, возродила команду и надеется привести её в премьер-лигу. Для этого «Алании» нужно пройти несколько дивизионов — пока клуб играет в третьей по силе лиге — ПФЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU