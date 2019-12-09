На Ставрополье руководитель специально обанкротил организацию

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-09T12:04:49+03:00

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На Ставрополье расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Руководитель одной из дорожно-строительных организаций Пятигорска совершил ряд сделок по отчуждению имущества возглавляемой им компании на сумму около 60 млн рублей.

Договоры купли-продажи он оформлял с подконтрольным ему же предприятием якобы в качестве взаимозачетов. В итоге фирма потеряла основное движимое и недвижимое имущество и была признана банкротом. Долг кредиторам составил 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU