Семью из пяти человек госпитализировали после утечки газа в Дагестане

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-09T12:08:53+03:00

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В Дагестане из-за утечки газа в частном доме в больницу попала семья из пяти человек. Трое пострадавших — дети.

ЧП произошло в селе Гельбах Кизилюртовского района. Причины утечки пока не ясны — над их выяснением работают специалисты. Все пострадавшие попали в горбольницу ближайшего города — Кизилюрта. Трое из них — дети 15, 13 и 8 лет.

— На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Причина утечки пока не ясна, но вскоре её выяснят. Опасности для жизни пострадавших нет, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU