Семью из пяти человек госпитализировали после утечки газа в Дагестане
В Дагестане из-за утечки газа в частном доме в больницу попала семья из пяти человек. Трое пострадавших — дети.
ЧП произошло в селе Гельбах Кизилюртовского района. Причины утечки пока не ясны — над их выяснением работают специалисты. Все пострадавшие попали в горбольницу ближайшего города — Кизилюрта. Трое из них — дети 15, 13 и 8 лет.
— На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Причина утечки пока не ясна, но вскоре её выяснят. Опасности для жизни пострадавших нет, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU