Пьяный водитель автобуса вез 8 человек из Москвы на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-09T12:32:36+03:00

Их пересадили на другой автобус

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На Ставрополье инспекторы сняли с рейса водителя автобуса, ехавшего из Москвы в один из регионов СКФО. Во время остановки 31-летний мужчина, перевозивший 8 пассажиров, демонстрировал признаки опьянения.

Алкотестер показал отрицательный результат, но полицейский настаивал на неадекватном состоянии водителя. Однако пройти медицинское освидетельствование в диспансере мужчина отказался. На него составлен административный материал, а автобус помещен на спецстоянку.

Пассажиров пересадили на другой автобус, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU