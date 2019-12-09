Пьяный водитель автобуса вез 8 человек из Москвы на Ставрополье
Их пересадили на другой автобус
Изменить размер текста:
На Ставрополье инспекторы сняли с рейса водителя автобуса, ехавшего из Москвы в один из регионов СКФО. Во время остановки 31-летний мужчина, перевозивший 8 пассажиров, демонстрировал признаки опьянения.
Алкотестер показал отрицательный результат, но полицейский настаивал на неадекватном состоянии водителя. Однако пройти медицинское освидетельствование в диспансере мужчина отказался. На него составлен административный материал, а автобус помещен на спецстоянку.
Пассажиров пересадили на другой автобус, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU