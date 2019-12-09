2019-12-09T13:15:49+03:00
Происшествия

Не прошёл фейсконтроль: чеченец расстрелял человека, не пустившего его в ночной клуб

Подозреваемый множество раз закатывал скандалы на территории заведения
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стрельба в ночном клубе Краснодара: не прошедший фейсконтроль уроженец Чечни выпустил пять патронов в преградившего ему путь охранника. Пострадавший в коме, нападающего ищет полиция.

ЧП произошло в краснодарском диско-клубе «Винегрет». Далеко за полночь, около 3:40 к дверям заведения подошёл мужчина. В заведении его знали слишком хорошо: скандалист и хам, который множество раз устраивал разборки с посетителями. Охранник преградил ему дорогу.

Подозреваемый был в шоке. Осознав, что его не пускают в клуб, он стал угрожать оппоненту. Но охранник был непреклонен. Тогда взбешённый уроженец Чечни выхватил травматический пистолет и в упор выстрелил в обидчика. Раненого, он выволок его на улицу, где ещё четырежды выстрелил в несчастного. После чего сбежал.

Интересно, что скандалист уже не в первый раз пускает в ход свой «травмат». Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, двумя неделями раньше в том же клубе мужчина стрелял в одного из посетителей. И в отношении него уже велась проверка.

К сожалению, после ЧП нападавшему удалось скрыться от полицейских. 28-летнего уроженца Чечни объявили в розыск, ориентировки разосланы всем постам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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