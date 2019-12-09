«Что такое колхоз?»: видео со смешными ответами школьников стало вирусным

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-09T14:17:37+03:00

Дети так и не догадались, что колхоз — это аграрное предприятие Фото: Кадр видео

До варианта «коллективное хозяйство» дети так и не добрались [видео]

Изменить размер текста: A A

В соцсетях Дагестана популярность набирает ролик с оригинальными ответами детей на вопрос о колхозе. Видео стало вирусным, набрав тысячи лайков и репостов.

Учительница одной из школ Дагестана записала оригинальный ролик. Она задала младшеклассникам вопрос «что такое колхоз». Школьники дали разнообразные объяснения: кто-то предположил, что «колхоз» — это неприятный челвоек, другие предположили, что это невежливые выкрики во время беседы, третьи — что это синоним слова невежда.

Варианта «коллективное хозяйство, созданное для совместного ведения сельзохдеятельности» так никто и не предложил.

"Что такое колхоз" - вирусное видео, взорвавшее соцсети Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU