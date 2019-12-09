«Что такое колхоз?»: видео со смешными ответами школьников стало вирусным
В соцсетях Дагестана популярность набирает ролик с оригинальными ответами детей на вопрос о колхозе. Видео стало вирусным, набрав тысячи лайков и репостов.
Учительница одной из школ Дагестана записала оригинальный ролик. Она задала младшеклассникам вопрос «что такое колхоз». Школьники дали разнообразные объяснения: кто-то предположил, что «колхоз» — это неприятный челвоек, другие предположили, что это невежливые выкрики во время беседы, третьи — что это синоним слова невежда.
Варианта «коллективное хозяйство, созданное для совместного ведения сельзохдеятельности» так никто и не предложил.
"Что такое колхоз" - вирусное видео, взорвавшее соцсети Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU