Жителю Ингушетии светит «срок» за оскорбление чувств верующих

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-09T14:44:06+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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45-летний житель Ингушетии опубликовал в соцсети фото с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих.

За это против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонии. Об этом информирует пресс-служба республиканского Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU