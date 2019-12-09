Жителю Ингушетии светит «срок» за оскорбление чувств верующих
«Яблоком раздора» стало опубликованное в сети фото
Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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45-летний житель Ингушетии опубликовал в соцсети фото с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих.
За это против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонии. Об этом информирует пресс-служба республиканского Следственного комитета России.
ИСТОЧНИК KP.RU