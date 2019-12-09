2019-12-09T14:44:06+03:00
Общество

Жителю Ингушетии светит «срок» за оскорбление чувств верующих

«Яблоком раздора» стало опубликованное в сети фото
Ася АСРЯН
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Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонииТеперь злоумышленнику грозит до одного года колонииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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45-летний житель Ингушетии опубликовал в соцсети фото с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих.

За это против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Теперь злоумышленнику грозит до одного года колонии. Об этом информирует пресс-служба республиканского Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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