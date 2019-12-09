В КЧР 31 декабря объявлен выходным днем
Об этом глава региона заявил на своей странице в соцсети
Изменить размер текста:
Глава КЧР объявил 31 декабря в регионе выходным. Суббота 28 декабря, согласно подписанному указу, переносится на вторник.
Рашид Темрезов, также как и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщил приятную новость своим подписчикам на странице в Instagram.
«Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах»,— пояснил Рашид Темрезов
ИСТОЧНИК KP.RU