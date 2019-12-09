2019-12-09T16:14:57+03:00
Общество

В Ставрополе побывал главный Дед Мороз страны

Он открыл череду праздничных мероприятий
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополь прибыл главный Дед Мороз России. Встреча прошла у Дворца культуры и спорта.

Сначала выступили помощники главного волшебника Нового года — снеговики.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Затем настала очередь задорных казачьих коллективов.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По задумке, двое молодцев-аниматоров разделили толпу на два лагеря и проверили, кто громче позовет Дедушку - левая половина или правая.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В конце концов победила дружба и волшебник смилостивился, открыв череду праздничных мероприятий.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети остались довольны.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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