В Ставрополе побывал главный Дед Мороз страны
Он открыл череду праздничных мероприятий
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополь прибыл главный Дед Мороз России. Встреча прошла у Дворца культуры и спорта.
Сначала выступили помощники главного волшебника Нового года — снеговики.
Затем настала очередь задорных казачьих коллективов.
По задумке, двое молодцев-аниматоров разделили толпу на два лагеря и проверили, кто громче позовет Дедушку - левая половина или правая.
В конце концов победила дружба и волшебник смилостивился, открыв череду праздничных мероприятий.
Дети остались довольны.
ИСТОЧНИК KP.RU