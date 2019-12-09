В Ставрополе побывал главный Дед Мороз страны

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-09T16:14:57+03:00

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В Ставрополь прибыл главный Дед Мороз России. Встреча прошла у Дворца культуры и спорта.

Сначала выступили помощники главного волшебника Нового года — снеговики.

Затем настала очередь задорных казачьих коллективов.

По задумке, двое молодцев-аниматоров разделили толпу на два лагеря и проверили, кто громче позовет Дедушку - левая половина или правая.

В конце концов победила дружба и волшебник смилостивился, открыв череду праздничных мероприятий.

Дети остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU